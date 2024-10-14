Borrell'den İsrail'e Kınama - Son Dakika
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Borrell'den İsrail'e Kınama

AB Dış Politika Şefi Borrell, İsrail'in BM Barış Gücü'ne saldırısını kınadı ve suçlamaları reddetti.

14.10.2024 16:50
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(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Şefi Josep Borrell, İsrail ordusunun Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nü hedef almasını kınadı. Borrell, İsrail Dışişleri Bakanı'nın BM Genel Sekreterine yönelik suçlamalarını da "iftira" olarak nitelendirdi.

AB Dış Politika Şefi Borrell, AB'nin BM misyonlarına yönelik tüm saldırıları kınadığını belirtti. Borrel, İsrail ordusunun Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü Misyonu'nu (UNIFIL) hedef almasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "BM Barış Güçlerine yönelik bu tür saldırılar uluslararası hukukun ağır bir ihlalini teşkil etmekte ve asla kabul edilemez. Bu saldırılar derhal durmalıdır" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Antonio Guterres'in liderliğinde BM'nin "anti-Semitik ve anti-İsrail bir kuruluş" haline geldiğine dair yaptığı suçlamalara da X hesabı üzerinden yanıt veren Borrell, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yönelik haksız saldırıları kesinlikle reddediyoruz. Kendisine yönelik tekrar eden anti-Semitizm suçlamaları iftiradır" dedi.

Borrell, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Guterres'ten UNIFIL barış güçlerini Lübnan'ın güneyinden hemen çekmesini talep etmesine ilişkin "Unutulmamalıdır ki BM barış misyonuna dair kararları veren kurum, BM Güvenlik Konseyi'dir, Genel Sekreter değil" ifadelerini kullandı.

UNIFIL İsrail ile Lübnan'ı ayıran BM tarafından çizilen "mavi hat"tı kontrol etmekle yükümlü. Mavi hat, 2000 yılında İsrail'in güney Lübnan'dan çekilmesi sonrasında BM tarafından belirlenen bir sınır. Lübnan'da istikrarı teşvik etmekle sorumlu bir Barış Gücü misyonu olan UNIFIL, mavi hat çevresindeki askeri hareketliliği engellemekle sorumlu. Askeri faaliyetlerde bulunmayan UNIFIL, bölgedeki barış ve güvenliği sağlamak amacıyla BM kararlarının ihlallerini raporlama işlevi görüyor. İsrail, son yıllarda Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinde konuşlanarak İsrail'in kuzeyini hedef almasını gerekçe göstererek UNIFIL'in işevini yerine getirmediğini savunuyor.

Kaynak: ANKA

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