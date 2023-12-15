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Bosna Hersek, AB ile katılım müzakerelerini başlatamama kararına üzgün - Son Dakika
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Bosna Hersek, AB ile katılım müzakerelerini başlatamama kararına üzgün

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo, Avrupa Birliği'nin (AB), Bosna Hersek ile katılım müzakerelerini başlatmama kararı karşısında son derece üzgün olduğunu belirtti. Kristo, AB'nin diğer ülkelerle müzakerelere başlama kararının ardından Bosna Hersek'e destek verilmemesinden hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

Bosna Hersek, AB ile katılım müzakerelerini başlatamama kararına üzgün
15.12.2023 - 19:21,
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Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo, Avrupa Birliği'nin (AB), Bosna Hersek ile katılım müzakerelerini başlatmama kararı karşısında son derece üzgün olduğunu ve Bosna Hersek'in çabalarının "ödüllendirilmediğini" belirtti.

Kristo, AB'nin Gürcistan'a adaylık statüsü vermesi ve Ukrayna ve Moldova'yla da katılım müzakerelerini başlatma kararının ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e mektup gönderdi.

Michel'in, açıklamasında gerekli üyelik kriterlerine ulaşılması durumunda Bosna Hersek ile de müzakerelerin başlayacağını belirtmesi üzerine Kristo, mektubunda, "Bosna Hersek'in, AB ile katılım müzakerelerini başlatma söz konusu olduğunda gerekli desteği alamamasından son derece üzgünüm. Bu yolda, Bosna Hersek'te herkes elinden gelenin en iyisi yaptı ancak beklentimizin aksine bu çabalarımız AB tarafından kabul görmedi." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'in tarihinde ilk kez dış ve güvenlik politikasında yüzde 100 AB ile uyumlu hareket ettiğine dikkati çeken Kristo, "Bosna Hersek'in 2023'te gösterdiği özverili çalışmaların, dün AB ile katılım müzakerelerini başlatma kararı alınarak ödüllendirileceğini düşünmüştüm. Umuyorum ki bu beklenmeyen başarısızlık, Bosna Hersek'in içerisinde olumsuz sonuçlara neden olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Kristo, son dönemde özellikle Bosna Hersek Bakanlar Konseyinin önemli kararlar aldığını vurguladığı mektubunda, "Bunlara rağmen Bosna Hersek, AB ile katılım müzakerelerine ilişkin bir tarih alamadı. Bosna Hersek, ait olduğu AB ailesine katılana kadar tüm gücüyle çalışmalarına devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek, AB üyelik sürecinde önemli bir adım atarak bundan tam bir yıl önce 15 Aralık 2022'de AB "aday ülke" statüsü almıştı.

Kaynak: AA
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