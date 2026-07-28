Bozcaada'da arızalanan tekne kurtarıldı - Son Dakika
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Bozcaada'da arızalanan tekne kurtarıldı

Bozcaada\'da arızalanan tekne kurtarıldı
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Bozcaada açıklarında arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında makineleri arızalanarak sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Bozcaada açıklarında seyir halindeki 13 metrelik teknenin makineleri arızalandı. Teknenin sürüklenmeye başlaması üzerine kaptan, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.

İçinde 2 kişinin bulunduğu tekne, arızanın giderilmesi için yedeklenerek Çanakkale İskelesi'ne yanaştırıldı.

Kaynak: AA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Bozcaada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozcaada'da arızalanan tekne kurtarıldı - Son Dakika

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