Bozkurt'ta balıkçıların oltasındaki palamutları yunuslar kaptı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde palamut avı için denize açılan olta balıkçılarına yunuslar eşlik etti. Oltaya takılan balıkları kapmaya çalışan yunuslar, balıkçıların oltayı bir an önce çekme çabasıyla görüntülendi.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde palamut avı için denize açılan olta balıkçılarına yunuslar eşlik etti.
İlişi Balıkçı Barınağı'ndan tekneyle denize açılan Vedat Köroğlu ve arkadaşı, palamut oltasını suya bıraktı.
Tekneye, bir süre sonra yunuslar eşlik etmeye başladı. Bu sırada oltaya takılan palamutları fark eden yunuslar, balıkları yemek için harekete geçti.
Yunuslar balıkları kapmaya, balıkçılar da oltayı bir an önce çekmeye çalıştı.
Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA
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