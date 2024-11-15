Bozo ve İbrahim Güler Birinci Oldu

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İHH arama kurtarma köpeği Bozo ve eğitmeni İbrahim Güler, AFAD tarafından Ankara'da 122 köpekli arama timinin katılımıyla düzenlenen '2024 Köpekli Arama Timleri Görev ve Eğitim Yeterlilik Sınavı'nda birinci oldu.

AFAD Deprem Simülasyon Merkezi'nde düzenlenen sınav, eğitim yeterlilik ve görev yeterlilik şeklinde iki başlık altında düzenlendi. 2 gün süren sınavda arama kurtarma köpekleri ve eğitmenleri, gündüz ve gece olmak üzere çeşitli parkurlarda testlere tabi tutuldu. Gruplar halinde sınava alınan köpekler, senaryo gereği enkazda buldukları canlı sayısına göre puanlandırıldı. Yapılan sınavda, İHH arama kurtarma köpeği Bozo ve eğitmeni İbrahim Güler sınava katılan 122 ekip arasından birinci oldu.

SINAVI GEÇEN KÖPEKLERE SERTİFİKA VERİLDİ

Arama kurtarma köpeklerinin arama kurtarma çalışmalarına önemli katkılar sağladığını belirten İbrahim Güler, "Arama kurtarma köpeklerinin yetiştirilmesi ve olası ihtiyaç durumlarına hazırlıklı olmaları için gerekli eğitimleri almaları önem taşıyor. AFAD tarafından düzenlenen bu sınavlarda birinci olmamız bizi çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

İki aşamalı sınavı geçen arama kurtarma köpeklerine sertifika verildi.