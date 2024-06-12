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Bozok Yaylası'nda açan gelincikler görsel şölen sunuyor

YOZGAT - Yozgat'ta ilkbahar mevsimiyle birlikte doğada açan, ince dallı narin yapraklarıyla dikkat çeken gelincik çiçekleri, görsel şölen sunuyor.

Bozok yaylasında ilkbahar mevsimi ile beraber açan gelincik çiçekleri, güzel manzaralar oluşturuyor. Kentte doğayı kırmızı renge boyayan çiçekleri gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılıyor. Anı ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar ise bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Fotoğraf sanatçıları da en güzel kareyi yakalamak için çalışıyor. Kırmızının her tonunu sergileyen bu çiçekler, yeşilin arasında adeta bir renk cümbüşü ortaya çıkarıyor.

"İç açıcı manzaralar"

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde gelincik çiçekleri arasında eşi ile birlikte fotoğraf çektiren Emel Yiğit, "Böyle doğal güzellikleri her zaman bulma fırsatımız olmuyor, biz de yolun kenarında bulunan gelincik çiçeklerini fotoğraflayıp bir anı bırakmak istedik. Diğer sarı ve mor çiçeklerle de birlikte olunca renk cümbüşü oluyor. Ben de bu güzellikleri gördükçe fotoğraflıyorum, sosyal medyamda da paylaşıyorum, yakınlarımın görmesi için. Hatta telefon ekranıma da koymayı düşünüyorum, çok güzel iç açıcı manzaralar bunlar" dedi.