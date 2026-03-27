27.03.2026 19:08
Çayırova'da son kullanma tarihi geçmiş etler satan kasap mühürlendi, ürünler imha edildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk et sattığı tespit edilen kasap mühürlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, "Alo 187" hattına gelen şikayet üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte bir kasapta inceleme yapıldı.

Denetimlerde satışa sunulan etlerin bir kısmının bozuk olduğu, bazı ürünlerin küflenmeye başladığı ve bir bölümünün de son kullanma tarihinin geçtiği belirlendi.

Son kullanma tarihi geçen ürünlerin üzerinde 2020 yılına ait tarihlerin yer aldığı görüldü.

Tutulan tutanakların ardından işletme mühürlenirken, bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş etler Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince toplanarak imhaya gönderildi.

Kaynak: AA

Ankara’da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı Ankara'da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Dolmabahçe’de tüyleri diken diken eden anlar Dolmabahçe'de tüyleri diken diken eden anlar
Sinirden sandalyeyi fırlattı Türkiye-Romanya maçının sonunda kavga Sinirden sandalyeyi fırlattı! Türkiye-Romanya maçının sonunda kavga
Kalbi 3 saat durdurularak, aort damarı değiştirildi Kalbi 3 saat durdurularak, aort damarı değiştirildi
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
Beyaz Saray’dan bir garip sansürlü paylaşım Beyaz Saray'dan bir garip sansürlü paylaşım

19:32
Liverpool’a Muhammed Salah’ın yerine Türk yıldız: 100 milyon Euro’luk teklif
Liverpool'a Muhammed Salah'ın yerine Türk yıldız: 100 milyon Euro'luk teklif
19:17
Sözünü tuttu, milli galibiyet şerefine 1000 lahmacun dağıttı
Sözünü tuttu, milli galibiyet şerefine 1000 lahmacun dağıttı
19:11
Bu artık başka seviye Dürümün içinden çıkan şey inanılmaz
Bu artık başka seviye! Dürümün içinden çıkan şey inanılmaz
19:05
WP: ABD’nin İran’a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon’u endişelendirdi
WP: ABD'nin İran'a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon'u endişelendirdi
18:47
Hande Erçel serbest bırakıldı
Hande Erçel serbest bırakıldı
18:43
Dimarco’nun birkaç saniyelik sevinci iki ülke arasında kriz çıkardı
Dimarco'nun birkaç saniyelik sevinci iki ülke arasında kriz çıkardı
