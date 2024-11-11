Bozüyük'te Atatürk'ü Anma Etkinliği

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(BİLECİK)- Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi'nde 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Atatürk Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Bozüyük Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde unutulmadı. Kreşte düzenlenen etkinlikte Atatürk, minnet ve özlemle anıldı. Minik öğrenciler etkinliğe, siyah renkli ve üzerinde Atatürk fotoğrafı bulunan kıyafetleri ile katıldı. Minik öğrencileri yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, öğrencilere Atatürk fotoğrafı ile yan yana getirildikleri fotoğraflarını hediye etti. Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca minik öğrencilerle birlikte Atatürk büstüne çiçek bıraktı. Ayrıca minik öğrenciler şiirler okudu ve öğretmenleri ile birlikte hazırlamış oldukları çeşitli Atatürk fotoğraflarından oluşan 'Atatürk Köşesi'ni gezdiler.