Brezilya'da İsrailli Asker Hakkında Soruşturma - Son Dakika
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Brezilya'da İsrailli Asker Hakkında Soruşturma

Federal Mahkeme, İsrailli asker için soruşturma başlatılmasına karar verdi. Soykırım suçlamaları var.

04.01.2025 17:16
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Brezilya'da Federal Mahkeme, Hind Rajab Vakfı'nın (HRF) suç duyurusu üzerine ülkeyi turistik amaçla ziyaret eden İsrailli asker hakkında soruşturma kararı aldı.

HRF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Brezilya hükümeti, vakıf tarafından bir hafta önce Brezilya'ya turist olarak gelen İsrailli asker hakkında yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçti.

Mahkeme, ismi açıklanmayan İsrailli asker hakkında soruşturma açılmak üzere polise "acil talimat" verdi.

Brezilya Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 88. Maddesine atıfta bulunan Federal Mahkeme, polisten, savcı tarafından talep edilen soruşturma tedbirleri kapsamında acilen harekete geçmesini istedi.

"Şüphelinin bizzat Gazze'de patlayıcı yerleştirdiğini gösteren kanıtlar var"

HRF'nin suç duyurusunda, eylemlerin daha geniş bir çabanın parçası olduğu, uluslararası hukuk kapsamında "soykırım ve insanlığa karşı suç" teşkil ettiği belirtildi.

Suç duyurusu kapsamında sunulan deliller arasında, söz konusu İsrailli askerin Gazze'de, bizzat patlayıcı yerleştirdiği ve mahallelerin yıkımına katıldığını gösteren video görüntüleri, coğrafi konum verileri ve fotoğrafların yer aldığı kaydedildi.

HRF, mahkemenin soruşturma kararı kapsamında Brezilya makamlarından hızlı hareket etmeleri talebinde bulundu.

Şüphelinin de bir an önce gözaltına alınması çağrısında bulunan HRF, söz konusu askerin Brezilya'dan kaçması ve delillerin yok edilmesi risklerine dikkati çekti.

HRF'nin baş avukatı Maira Pinheiro, İsrail askerinin ifade ve eylemlerinin, "Gazze'deki soykırım hedefleriyle" açıkça örtüştüğünü söyledi.

Pinheiro, "Soruşturmanın bütünlüğünü sağlamak ve kişinin adaletten kaçmasını önlemek için şüpheli sadece gözaltına alınıp serbest bırakılmamalı, tutuklanmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brezilya'da İsrailli Asker Hakkında Soruşturma - Son Dakika

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