Brezilya Yüksek Mahkemesi, X Sosyal Medya Platformunun Faaliyetlerini Durdurma Kararı Aldı - Son Dakika
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Brezilya Yüksek Mahkemesi, X Sosyal Medya Platformunun Faaliyetlerini Durdurma Kararı Aldı

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Twitter olan X sosyal medya platformunun ülkede faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi. Yasağı aşmaya çalışanlara günlük 9 bin dolar para cezası kesilecek. Mahkeme ayrıca Google ve Apple'a X'i uygulama mağazalarından kaldırmaları için beş gün süre verdi. X platformunun sahibi Elon Musk, karara tepki göstererek özgürlüğün demokrasinin temeli olduğunu belirtti.

31.08.2024 12:25
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(ANKARA) - Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Twitter şimdiki adıyla X sosyal medya platformunun faaliyetlerinin ülkede "acilen durdurulmasına" karar verdi. Yasağı VPN yoluyla aşmaya çalışanlara günlük olarak yaklaşık 9 bin dolar para cezası kesilecek. Brezilya, yanlış bilgi yaymakla suçladığı bazı hesaplara X tarafından erişim engeli getirilmesini istemişti.

Brezilya Yüksek Mahkeme Yargıcı Aleksandr de Moraes, ülkede yasal temsilci ataması için 24 saat süre verdiği sosyal medya platformu X'e erişimi yasakladı. Brezilya Yüksek Mahkemesi, X platformuna VPN gibi yollardan erişim sağlayanlara günlük 50 bin Brezilya Reali (yaklaşık 9 bin dolar) para cezası kesileceğini bildirdi. Yüksek Mahkeme yargıcı ayrıca Google ve Apple'a X'i uygulama mağazalarından kaldırmaları için beş gün süre verdi.

De Moraes bu yılın başlarında X platformundan, Brezilya eski Başkanı Jair Bolsonaro'nun bazı destekçilerinin hesaplarını sansürlemesini talep etmişti. Yüksek Mahkeme yargıcı, kapatılmasını istediği hesapları "kendisi ve mahkeme hakkında yanlış bilgi yayan dijital militanlar" olarak nitelendirmişti. Musk, de Moraes'in talebini reddetmişti.

Karara tepki gösteren X platformunun sahibi Elon Musk, "Özgürlük, demokrasinin temelidir ve Brezilya'daki atanmış bir sahte yargıç bunu siyasi amaçlar için yok ediyor" dedi. Musk ayrıca de Moraes için "hakim kılığına girmiş bir kötü diktatör" ve "(Brezilya Başkanı) Lula da Silva'nın köpeği" ifadelerini kullandı.

De Moraes, bundan önce de Musk'ın SpaceX şirketine ait bir yan bir kuruluş olan Starlink'in Brezilya'daki banka hesaplarını dondurma kararı almıştı. Yüksek Mahkeme yargıcı, SpaceX'in banka hesaplarını dondurma kararına ilişkin, X'in bir yasal temsilci atamaması nedeniyle kesilen para cezalarının tahsil edilmesini sağlamak amacıyla yapıldığını ifade etmişti. Musk, bir yasal süreç olmaksızın atılan adımı "tamamen yasa dışı eylem" olarak niteledi. Musk, X ile SpaceX'in "farklı hissedarlara sahip iki tamamen farklı şirket" olduğunu belirtti. X'in Küresel Hükümet İlişkileri ekibi, de Moraes'in X'in eski Brezilya yasal temsilcisini hapis cezası ile tehdit ettiğini, Brezilyalı X temsilcisinin tüm banka hesaplarını dondurduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Brezilya Yüksek Mahkemesi, X Sosyal Medya Platformunun Faaliyetlerini Durdurma Kararı Aldı - Son Dakika

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