Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Gazze'ye Destek Amacıyla Filistin Bayrağı Açtı - Son Dakika
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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Gazze'ye Destek Amacıyla Filistin Bayrağı Açtı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 4. Ulusal Kültür Konferansı'nın açılış töreninde Filistin bayrağı açarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına destek verdi. Lula da Silva, Filistin halkının onurlu bir yaşam ve kendi devletini kurma hakkına sahip olduğunu vurguladı ve uluslararası toplumun kayıtsızlığını eleştirdi.

05.03.2024 20:05  Güncelleme: 20:09
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, katıldığı bir etkinlikte, İsrail'İn saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek amacıyla Filistin bayrağı açtı.

Başkent Brazilya'da düzenlenen 4. Ulusal Kültür Konferansı'nın açılış törenine katılan Lula da Silva, Filistin'e desteğini yineledi.

Konferansta Filistin bayrağı açan Lula da Silva, konuşmasında, "Geçenlerde Filistin'de yaşananları gündeme getirdiğim için çok eleştirildim. Zaman, haklı olduğumu gösterecek. Filistin halkı, onurlu bir yaşam ve kendi devletini kurma hakkına sahiptir." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısını hatırlatan Lula da Silva, bunun, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yaptığı "en ölümcül" saldırılardan biri olduğunu vurguladı.

Lula da Silva, 2 Mart'ta Saint Vincent ve Grenadinler'de düzenlenen CELAC Zirvesi'ndeki konuşmasında da "Uluslararası toplumun kayıtsızlığı ortada. İnsanlar, artık yiyecek almak isterken sırada öldürülüyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Gazze'ye Destek Amacıyla Filistin Bayrağı Açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Gazze'ye Destek Amacıyla Filistin Bayrağı Açtı - Son Dakika
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