Brezilya Dışişleri Bakanı: İki devletli çözümü destekliyoruz - Son Dakika
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Brezilya Dışişleri Bakanı: İki devletli çözümü destekliyoruz

Brezilya Dışişleri Bakanı: İki devletli çözümü destekliyoruz

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmada iki devletli çözümün mümkün olan tek çare olduğunu belirtti. G20 Liderler Zirvesi ise kasımda Rio de Janeiro'da düzenlenecek.

22.02.2024 23:17
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Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Orta Doğu'da iki devletli çözümü desteklediklerini belirtti.

Brezilya'daki diplomatik kaynaklara göre, Vieira, Rio de Janeiro kentindeki G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde konuştu.

Vieira, "İsrail ile Filistin arasındaki çatışmada, mümkün olan tek çarenin iki devletli çözüm olduğu konusunda çevrim içi düzenlenen oylamada oy birliğine vardık." ifadesini kullandı.

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi de kasımda Rio de Janeiro'da düzenlenecek.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Filistin, Brezilya, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

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