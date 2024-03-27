Brezilya ve Kolombiya, Venezuela'daki devlet başkanı seçimi için muhalefetin adaylarının onaylanmamasını eleştirdi - Son Dakika
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Brezilya ve Kolombiya, Venezuela'daki devlet başkanı seçimi için muhalefetin adaylarının onaylanmamasını eleştirdi

Brezilya ve Kolombiya, Venezuela'daki devlet başkanı seçimi için muhalefetin gösterdiği adayların Ulusal Seçim Konseyince (CNE) onaylanmamasını eleştirdi. Brezilya ve Kolombiya Dışişleri Bakanlıkları, Venezuela yönetimine şeffaf ve özgür bir seçim süreci yürütülmesi çağrısı yaptı. ABD yaptırımlarının hafifletilmesi karşılığında bu yıl Venezuela'da özgür ve demokratik seçimlerin gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı. Venezuela Dışişleri Bakanı ise Brezilya ve Kolombiya'ya ülkenin anayasal kararlarına saygı duyulmasını istedi.

27.03.2024 06:57
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Brezilya ve Kolombiya, Venezuela'daki devlet başkanı seçimi için muhalefetin gösterdiği adayların Ulusal Seçim Konseyince (CNE) onaylanmamasını eleştirdi.

Brezilya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimi için ana muhalefet partisi adayının başvurusunun onaylanmamasının "endişeyle" takip edildiği bildirildi.

Muhalefet ile yapılan Barbados anlaşmasının önemi hatırlatılan açıklamada, Venezuela yönetimine "şeffaf ve özgür" bir seçim süreci yürütülmesi çağrısı yapıldığı belirtildi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezuela hükümetine muhalefet ile yapılan Barbados anlaşması anımsatıldı.

ABD yaptırımlarının hafifletilmesi karşılığında bu yıl Venezuela'da "özgür ve demokratik" seçimlerin gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Venezuela hükümetinden Barbados anlaşmasının gerekliliklerine uyulması talep edildi.

Venezuela'dan Brezilya ve Kolombiya'ya tepki

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, Brezilya ve Kolombiya'dan ülkenin anayasal kararlarına saygı duyulmasını istedi.

Açıklamaların ülkenin içişlerine "müdahale" anlamına geldiğini belirten Gil, Venezuela'nın son 25 yılda tüm seçim süreçlerine gereken garantiyi verdiğini kaydetti.

Öte yandan Küba ve Nikaragua yönetiminden yapılan açıklamada, Venezuela'nın anayasal kararlarına saygı duyulması istendi.

Ne olmuştu?

Ana muhalefetin ilk adayı Maria Corina Machado'ya 15 yıl siyasi yasak getirilmesi üzerine Demokratik Üniter Platformu (PUD), yeni adayı olarak 22 Mart Cuma günü 80 yaşındaki Corina Yoris'i açıklamıştı.

PUD'un X hesabından dün yapılan açıklamada, CNE'nin, 28 Temmuz'daki seçimlere ilişkin adayları Corina Yoris'in başvurusunu, başvuru süresi bitmesine rağmen hala onaylamadığı belirtilmişti.

Yoris, 25 Mart'taki basın toplantısında, hem elektronik ortamda hem de şahsen kayıt olma girişimlerinin başarısız olduğunu belirterek, sadece kendisinin değil aday olmak isteyen herkesin adlarının reddedildiğini söylemişti.

Latin Amerikalı 7 ülke de Venezuela'da 28 Temmuz'da yapılacağı açıklanan devlet başkanı seçimiyle ilgili "endişeli" olduklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brezilya ve Kolombiya, Venezuela'daki devlet başkanı seçimi için muhalefetin adaylarının onaylanmamasını eleştirdi - Son Dakika

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