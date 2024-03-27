Brezilya ve Kolombiya, Venezuela'daki devlet başkanı seçimi için muhalefetin adaylarının onaylanmamasını eleştirdi

Brezilya ve Kolombiya, Venezuela'daki devlet başkanı seçimi için muhalefetin gösterdiği adayların Ulusal Seçim Konseyince (CNE) onaylanmamasını eleştirdi.
Brezilya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimi için ana muhalefet partisi adayının başvurusunun onaylanmamasının "endişeyle" takip edildiği bildirildi.
Muhalefet ile yapılan Barbados anlaşmasının önemi hatırlatılan açıklamada, Venezuela yönetimine "şeffaf ve özgür" bir seçim süreci yürütülmesi çağrısı yapıldığı belirtildi.
Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezuela hükümetine muhalefet ile yapılan Barbados anlaşması anımsatıldı.
ABD yaptırımlarının hafifletilmesi karşılığında bu yıl Venezuela'da "özgür ve demokratik" seçimlerin gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Venezuela hükümetinden Barbados anlaşmasının gerekliliklerine uyulması talep edildi.
Venezuela'dan Brezilya ve Kolombiya'ya tepki
Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, Brezilya ve Kolombiya'dan ülkenin anayasal kararlarına saygı duyulmasını istedi.
Açıklamaların ülkenin içişlerine "müdahale" anlamına geldiğini belirten Gil, Venezuela'nın son 25 yılda tüm seçim süreçlerine gereken garantiyi verdiğini kaydetti.
Öte yandan Küba ve Nikaragua yönetiminden yapılan açıklamada, Venezuela'nın anayasal kararlarına saygı duyulması istendi.
Ne olmuştu?
Ana muhalefetin ilk adayı Maria Corina Machado'ya 15 yıl siyasi yasak getirilmesi üzerine Demokratik Üniter Platformu (PUD), yeni adayı olarak 22 Mart Cuma günü 80 yaşındaki Corina Yoris'i açıklamıştı.
PUD'un X hesabından dün yapılan açıklamada, CNE'nin, 28 Temmuz'daki seçimlere ilişkin adayları Corina Yoris'in başvurusunu, başvuru süresi bitmesine rağmen hala onaylamadığı belirtilmişti.
Yoris, 25 Mart'taki basın toplantısında, hem elektronik ortamda hem de şahsen kayıt olma girişimlerinin başarısız olduğunu belirterek, sadece kendisinin değil aday olmak isteyen herkesin adlarının reddedildiğini söylemişti.
Latin Amerikalı 7 ülke de Venezuela'da 28 Temmuz'da yapılacağı açıklanan devlet başkanı seçimiyle ilgili "endişeli" olduklarını duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › Brezilya ve Kolombiya, Venezuela'daki devlet başkanı seçimi için muhalefetin adaylarının onaylanmamasını eleştirdi - Son Dakika
İstanbul Fatih'te aldığı telefon kılıfını beğenmeyip iade etmek istediği iddia edilen çarşaflı bir kadın, telefoncu tarafından sokak ortasında "50 liramı ver lan, senin Allah'ını kitabını" sözleriyle dövüldü. Yerlerde sürüklenen kadına kimsenin yardım etmemesi dikkat çekerken, olayın ardından gece saatlerinde kalabalık bir grup esnafa ait dükkanın kepenklerine yazılar yazıp yaşanan olaya tepki gösterdi.
Samsun'da motosiklet kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 34 yaşındaki Ali Kara'nın organları, 5 hastaya nakledilecek. Ali Kara'nın ailesi organ bağışı kararı aldı ve organlar gerekli yerlere gönderildi. Organlar, Samsun ve Erzurum'daki nakil bekleyen hastalara gönderildi. Organ bağışının önemi vurgulanan açıklamada, aileye teşekkür edildi ve organ bekleyen binlerce hastanın olduğu belirtildi.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yapım inşaatı ihalesi yapılan 408 milyon 165 bin 747 TL'ye mal olacak Karapınar Göleti tamamlandığında 590 hektar tarım arazisi suya kavuşacak.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, pikap ile otomobil çarpıştı ve bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi ancak hastaneye gitmeyi reddetti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, pikap ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan bir kadın hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak yaralı kadın hastaneye gitmeyi reddetti.
Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, her yıl ramazan ayının 15. günü 'Dünya Yetimler Günü' olması sebebiyle ilçede ikamet eden öksüz, yetim çocuklar ve aileleri ile iftar programında bir araya geldi. İftar programına İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri Esat Çelik, İlçe Müftüsü Mücahit Altınsoy da katıldı. Kaymakam Turan, birlikte iftar yaptığı yetim ve öksüz çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?