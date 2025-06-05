Brüksel'de Filistin İçin Açlık Grevi - Son Dakika
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Brüksel'de Filistin İçin Açlık Grevi

05.06.2025 11:23
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Beguinage Kilisesi, 16-21 Haziran'da Gazze'ye destek amacıyla açlık grevine ev sahipliği yapacak.

Belçika'nın Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan başkenti Brüksel'in merkezinde yer alan Beguinage Kilisesi, kapılarını " Filistin'e adalet için" Papaz Daniel Alliet'in öncülüğünde açlık grevine katılanlara açacak.

Brüksel'in merkezindeki Saint Catherine semtinde bulunan Beguinage Kilisesi, sığınmacılar, evsizler ve yoksullara yönelik sosyal sorumluluk projelerine ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.

"Merhamet Evi" (House of Compassion) olarak anılan Kilise, bu kez 16- 21 Haziran'da Gazze halkına destek vermek için açlık grevi yapanlara kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Kilisenin girişinde yere çekilmiş, üzerinde "Soykırımı durdurun" yazılı kırmızı şerit dikkati çekiyor. Beguinage Kilisesinin sosyal medya hesaplarında bu şeritle "Politikacılara Gazze'deki şiddete karşı sözde ve eylemde kırmızı çizginizi çizin." mesajının verilmek istendiği belirtiliyor.

Kilisenin 81 yaşındaki Papazı Daniel Alliet de açlık grevi yapanların arasında yer alacak.

Duyarlı kişiliğiyle ulusal basında adından söz ettiren Papaz Alliet, ilerlemiş yaşına rağmen hazırlıklar sırasında Kilisenin metrelerce yükseklikteki duvarlarına merdivenle çıkarak kefiyeleri, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin adlarının yer aldığı afişleri ve öldürülen çocuklara dair görselleri astı.

Alliet, AA muhabirine dünyanın bir yerinde barış yoksa Hristiyan alemi de dahil hiçbir yerinde barışın olamayacağını söyledi.

Bu motivasyonla Kilisenin kapılarını açlık grevinin organizatörlerine açtığını belirten Alliet, Gazze'deki soykırımı durdurmak için bazı şeylerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Alliet, "Gazze'de olanlar gerçekten insanlık dışı. Gazze'de olanlar yıllardır sürüyor. Orada tüm uluslararası hukuk ortadan kalktı. Hastaneler tamamen bombalandı. Açlığın en fazla olduğu ülke Filistin. Her Filistinli açlıktan, ölme tehlikesiyle karşı karşıya." dedi.

Gazze'de gönüllü görev yaptıktan sonra açlık grevine başlayan ve bu kapsamda çağrıda bulunmak için Brüksel'e de ziyaret gerçekleştiren Fransız doktor Pascal Andre'den etkilendiğini anlatan Alliet, "Adalet ve merhamet için bir mücadeleyi temsil eden Kilisemizde açlık grevi kararı aldık. Şimdi de hazırlık yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Alliet, daha önce Belçika'nın farklı şehirlerinde, Brüksel'de, Leuven'de ve Gent'te de üniversite öğrencilerinin aktif eylemler yaptığını anımsatarak, "Soykırımı durdurun. Batı Şeria'nın daha fazla sömürgeleştirilmesini durdurun çünkü orada da böyle gelişmeler var. İsrailli bakanlar, artık bunu açıkça söylüyorlar. (İsrail'le) Tüm ilişkileri, ticareti durdurun. Bu mesajları verecek uzun bir zincir istiyoruz." diye konuştu.

"Herkesi Filistin'de adalet için açlık grevine, oruç tutmaya çağırıyoruz"

Grevin organizatörlerinden, Brüksel'de yaşayan ve geçen sene de açlık grevi yapan Filistinli gazeteci Omar Karim de Filistinlilerin şiddetin her türlüsünü yaşadığını söyledi.

Karim, 7 Ekim 2023'ten bu yana Brüksel ve Avrupa'nın birçok kentinde Gazze'nin sesini duyurmak için binlerce kişilik yürüyüşler, protestolar düzenlediklerini ve "Çifte standardı bırakın!" çağrısı yaptıklarını anlattı.

"Hepimiz insanız. Herkes için eşitliğe ihtiyacımız var. Filistinliler, dünyadaki herhangi bir insan gibi kurtuluşa, özgürlüğe ve haklara sahip olmalılar." diyen Karim, şunları kaydetti:

"Bugün Beguinage Kilisesinden Filistin için adalet çağrısında bulunuyoruz. Bugünden itibaren herkesi eylemimize destek vermeye çağırıyoruz. Filistin'de adalet için 16-21 Haziran'da açlık grevine, oruç tutmaya çağırıyoruz."

"Bu dayanışma orucuna katılmak isteyen herkes gelip kendini tanıtabilir"

Kilisenin ev sahipliği yaptığı House of Compasion Projesi'nin yetkilisi Genevieve Frere de "Merhamet Evi, adalet ve merhamete adanmış tematik bir kilise. 16 Haziran 10.00'da başlayarak 5 günlük bir açlık grevine gideceğiz. Filistin halkının çektiği acılara karşı güçlü bir mesaj göndermek ve dayanışma içinde oruç tutmak istedik." ifadelerini kullandı.

Frere, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu dayanışma orucuna katılmak isteyen herkes gelip kendini tanıtabilir. Bizimle iletişime geçebilir ve ayrıca eylemimizi desteklemek için imza atabilir. Sadece dayanışma göstermek isteyen ve şu anda Filistin'de olanlardan etkilenen insanlardan oluşan, politik olmayan, şiddet içermeyen, laik bir harekete katılıyoruz. Biz, sadece uluslararası ve insani hukukun uygulanmasını, Belçika'nın İsrail ile diplomatik, askeri ve ekonomik işbirliğini sonlandırmasını, uluslararası hukukun uygulanmasını ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından verilen tutuklama emirlerine saygı gösterilmesini istiyoruz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, 21 Haziran, Politika, Filistin, Belçika, Brüksel, Güncel, Yaşam, Gazze, Hukuk, Son Dakika

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