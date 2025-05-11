Brüksel\'de Filistin İçin Büyük Protesto

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce gösterici, İsrail'in 1948'de kurulmasıyla yüz binlerce Filistinlinin topraklarından sürüldüğü Büyük Felaket'i (Nekbe) anmak için yürüyüş gerçekleştirdi.

Brüksel'de binlerce kişi sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla, İsrail'in kurulduğu ve yüz binlerce Filistinlinin topraklarından sürüldüğü 1948'deki olaylar zincirinin 77'nci yılı dolayısıyla bir araya geldi.

Brüksel-Başkent Bölgesi Polisine göre, yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı protestoda, göstericiler Kuzey Tren İstasyonu önünde toplandı ve Brüksel Kanalı boyunca Midi Tren İstasyonu'na doğru yürüyüşe başladı.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı günden bu yana hayatını kaybeden bazı Filistinlilerin isimlerinin yer aldığı pankart ardında yürüyen göstericiler, "Özgür Filistin" sloganları attı.

Göstericiler, "Filistin'de ateşkes ve adaletin sağlanması" ile "Belçika hükümetinin İsrail'in Gazze'de kasıtlı yarattığı insani felakete karşı acilen harekete geçmesi" çağrısında bulundu.

İsrail'e silah ambargosu uygulanması ve Avrupa Birliği (AB) pazarında imtiyazlar tanıyan Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını talep eden göstericiler, "İsrail'i silahlandırmayı durdurun" ve "(AB Komisyonu Başkanı) Ursula (von der Leyen), soykırıma ortak olmaktan vazgeç" yazılı pankartlar taşıdı.

Filistin'i temsilen omuz ve boyunlarına taktıkları kefiye ile gösteriye gelenler yürüyüş boyunca Filistin bayraklarını dalgalandırdı.

Göstericilerden bazıları bölgede hayatını kaybeden bebekleri temsilen kucağında kırmızı lekeleri olan kefene sarılı oyuncak bebek taşıdı.

Gösteri, Midi Tren İstasyonu önünde son buldu.