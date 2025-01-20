Brüksel'de NATO-Ukrayna Toplantısı

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NATO- Ukrayna Parlamentolar Arası Konseyi (UNIC) ve NATO Ortaklıkları Alt Komisyonu Ortak Toplantısı, NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonunun katılımıyla Brüksel'de düzenlendi.

Brüksel'deki NATO karargahında yapılan toplantılarda Türkiye'yi NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "NATO PA Türk Delegasyonu olarak Brüksel'de, UNIC ve NATO Ortaklıkları Alt Komisyonu toplantılarına katıldık. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de yer aldığı toplantılarda NATO-Ukrayna ilişkileri değerlendirildi." ifadelerini kullandı.

1998'de kurulan UNIC, NATO müttefikleri ve Ukrayna arasında istişare platformu işlevi görüyor. 2022'de başlayan Ukrayna- Rusya savaşından bu yana istişarelerine hız veren UNIC toplantılarına NATO siyasi komitesinin NATO Ortaklıkları Alt Komitesi üyeleri de katılabiliyor.