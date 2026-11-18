Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ), Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) için 8 proje hazırlandı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan, 20 Kasım'a kadar sürecek COP31 için BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural koordinasyonunda, 5 akademisyen tarafından 8 proje oluşturuldu.

Söz konusu projeler, iklim değişikliğine uyum, tarımsal üretimde sürdürülebilirlik, gıda güvenliği, deniz ekosistemlerinin korunması, iklim dirençli şehirlerin geliştirilmesi, çevre dostu sağlık teknolojileri, doğal kaynakların verimli kullanımı ve karbon emisyonlarının azaltılması konularında hazırlandı.

Projeler, organizasyonda ilgili akademisyenler tarafından katılımcılara sunuldu.