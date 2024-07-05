BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Merih Demiral'a verilen cezaya tepki gösterdi

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(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, UEFA'nın Avrupa Şampiyonası maçında "bozkurt" işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç men cezası vermesine tepki gösterdi. Baş, "Bozkurt işareti Türk tarihinde olan bir işaret. Merih'in hareketine ırkçılık diyenler bundan 50- 60 sene önce ari ırk adı altında milyonlarca insanı öldürmüş kişiler, ırkçılığın kralını yapmış insanlar" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, A Milli Futbol Takımı'nın Almanya'da devam eden Euro 2024 grup maçlarını yerinden takip etti. Maçlara ilişkin değerlendirme yapan BTP lideri milli takımın kupayı alabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

Hollanda ile cumartesi günü oynanacak çeyrek final maçını da stadyumdan izleyeceğini ifade eden Hüseyin Baş, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık "bozkurt" işareti cezasını da da tepki gösterdi. Hüseyin Baş, şunları kaydetti:

"Milli takımımızın maçlarını çok yakından takip etme fırsatı buldum. Grup maçlarının hepsini yerinde izledik. Avusturya maçına totem yaptım, 'gitmeyeceğim, kazanacağız ve çeyrek finale gideceğim' dedim. Diğer takımların da birçoğunu sahada seyretme fırsatı buldum. Grup maçlarında gerçekten 'iyi futbol oynuyor' diyeceğin takım bence Avusturya'ydı. Biz oları da yendik, eledik. Hollanda hiç futbol oynamadı, İngiltere hiç oynamadı. İspanya iyi oynuyor, biraz Almanya ev sahibi olması bakımından da iyi. Bizim kadar ev sahibi değil bu arada Almanya, biz Almanya'dan daha ev sahibiyiz.

"O kupa buraya gelecek"

Dolayısıyla takımlara baktığın zaman milli takımımız final oynar, kupayı da alır. O kalitede bir takımız ama doğru dizilişler olursa. Bir yandan da hakemlerle mücadele ediyoruz ama korkmadan, özgüvenle, emin adımlarla yürüyeceğiz ve o kupaya inşallah sahip olacağız. O kupa buraya gelecek.

"Bozkurt işareti Türk tarihinde var"

Merih gol attı bozkurt işareti yaptı. Bu Türklüğü simgeleyen, Türk tarihinde var olan işaret. Dolayısıyla bu işareti, Türkiye'de bir partinin sahiplendiği bir ortam olabilir ama bu bir partinin işareti değil. Bu işaret Türk kimliğiyle gurur duyan, Türk kimliğini hisseden birçok insanın sahiplendiği bir sembol. Bozkurt sembolü bizim tarihimizde var, destanlarımız da var. O yüzden içeride bu işaret bazı kesimler tarafından bir bölücü unsurmuş gibi yansıtılıyor, ben buna katılmıyorum.

"Ari ırk adı altında milyonlarca insanı öldürmüş kişiler"

Dışarıdan baktığın zaman ne oluyor? Bir kere Almanya'dan çok orantısız ve gereksiz bir tepki oldu. Almanya'da hükümet yetkilileri UEFA'ya şikayet ediyor, bir daha şikayet ediyor. Dışişleri Bakanı açıklama yapıyor falan… Bizim bu ırkçı karşıtlığını en öğrenmeyeceğimiz ülke yönetimi aslında Almanya. Merih'in hareketine ırkçılık diyenler bundan 50- 60 sene önce ari ırk adı altında milyonlarca insanı öldürmüş kişiler, ırkçılığın kralını yapmış insanlar.

"Türk'ün tarihinde ırkçılık yoktur"

Türk'ün tarihinde ırka dayalı hiçbir kavga olmamıştır, ırkla ilgili hiçbir problem olmamıştır. Her zaman bütün ırklar burada kardeşçe ve birlikte yaşamıştır. Bozkurt işaretini başka işaretlerle benzeştirmek de doğru değil. Çünkü Bozkurt işaretinde başkasını ötekileştiren, başkasını dışlayan bir anlam yoktur. Kimisi çıkmış Hitler selamı gibi bir şeyler vs. diyor. Almanya'da bu tip şeyler konuşulmuş. Hitler selamı dediğin başkasını öldürmek üzerine kurulu bir mantalite, şimdi bununla bunu kıyaslamak başta terbiyesizlik ve bir iftiradır, bir hakarettir. Dolayısıyla bunlar kabul edilemez.

"Aşırı sağ Avrupa'da Türkleri istemiyor"

Bir yandan da Avrupa'da yükselen aşırı sağın, 'Bak görüyor musunuz, başımıza neler gelecek, işte Türkler böyle' söylemleri var. Aşırı sağ dediğimiz o yükselen trend aslında Avrupa'da Almanya'da, Fransa'da ve başka ülkelerde başka milletleri istemediği gibi Türkleri de istemiyor. Türkler bizim buradaki sığınmacılarla eş değer tutulacak bir durumda asla değil. Çünkü Türkler davet üzerine oraya gitmiş. İlk nesiller gayet hukuki yollarla gidip orada çalışmalar yapmış, vergisini ödemiş. O insanlara bile bir kültürel zenginlik sağlamış bir millet olarak orada biz var oluyoruz ama bugün o ırkçı taban Avrupa'daki Türkleri de istemiyor dolayısıyla bu kaşınan bir damar."