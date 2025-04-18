Bu Haftanın Vizyon Filmleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bu Haftanın Vizyon Filmleri

Bu hafta sinemalarda 8 yeni film vizyona giriyor, dikkat çekenler arasında 'Saykoterapi' ve 'Kara Torba' var.

18.04.2025 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Bu hafta sinema salonlarında farklı türlerde 8 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında, yönetmen koltuğuna Tolga Karaçelik'in oturduğu  "Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi" ile oyuncu kadrosunda Michael Fassbender, Cate Blanchett'ın olduğu "Kara Torba Operasyonu" yer alıyor.

İşte o filmler:

Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi

Yeni kitabını yazmakta zorlanan Keane, bir yandan yeni kitabını yazmakta zorlanmakta bir yandan da evliliğiyle başa çıkmaya çalışmaktadır. Bir gece karşısına Kollmick adında bir adam çıkar. Keane'in büyük bir hayranı olduğunu söyleyen bu adam, emekli bir seri katil olduğunu iddia eder. Kollmick, sarhoş olan Keane'i kendisi hakkında bir kitap yazmaya ikna etmeye çalışır. Kollmick, Keane'in eşi Suzie ile tanıştığında ise işleri berbat etmemek için dikkatli davranır. Artık Kollmick, sabahları evde evlilik danışmanlığı, akşamları ise Keane'in romanı için seri katil danışmanlığı yapmaktadır.

Tür: Dramatik komedi

Yönetmen: Tolga Karaçelik

Oyuncular: Steve Buscemi, Britt Lower, John Magaro

Kara Torba Operasyonu

Gizli ajanlar George Woodhouse ve eşi Kathryn, Kathryn'in vatana ihanetle suçlanmasıyla kendilerini kargaşanın içinde bulurlar. George iddiaların ardındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışırken, nereye sadık olduğuna karar vermelidir: Eşine mi, hizmet ettiği ülkeye mi?

Tür: Gerilim

Yönetmen: Steven Soderbergh

Oyuncular: Michael Fassbender, Cate Blanchett, Tom Burke

Günahkarlar

İkiz kardeşler Elijah ve Elias Smoke, yeraltı dünyasındaki eski hayatlarını bırakıp, memleketleri, Mississippi'ye dönerek ve orada bir bar açarlar. Ancak kardeşler, kendilerini bekleyen kötülükten bihaberdir.

Tür: Aksiyon, Gerilim

Yönetmen: Ryan Coogler

Oyuncular: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Miles Caton

Baldız

Filmde, sevimli ama kıskanç bir abla, aşkı için her şeyi yapmaya hazır bir kardeş ve abla ile kardeş arasında kalan bir damadın hikayesi anlatılıyor.

Tür: Komedi

Yönetmen: Hamdi Alkan

Oyuncular: Oya Başar, Asuman Dabak, Ayşegül Asar

Rum Yetimhanesi

Uzun zamandır annesiyle görüşmeyen Nergis, hastaneden gelen telefonla annesinin vefat ettiğini öğrenir. Annesinden kalan eşyaları almak için hastaneye giden Nergis, adına yazılan bir mektup ve eski bir fotoğraf bulur. Fotoğraf, bu zamana kadar haberdar olmadığı kardeşine aittir. Geçmişi ile ilgili gerçekleri öğrenmek için Büyükada'ya giden Nergis, annesinin adada bulunan Rum Yetimhanesi'nde öğretmenlik yaptığını ve kardeşinin 10 yaşındayken kaybolduğunu öğrenir. Nergis, gerçekleri öğrenmeye çalışırken korkunç olaylarla yüzleşmek zorunda kalır.

Tür: Korku

Yönetmen: Cem Kaymakçı, Anastasiya Budakva

Oyuncular: Tayfun Sav, Murat Tavlı, Ayşe Baçkır

Hay Hak

Hacivat ve Karagöz, ortadan kaybolduktan 4 yıl sonra köylerine geri döner. Ancak köye gittiklerinde nüfustan silindiklerini fark ederler. Bu durum üzerine ikili, köylünün sevgisini geri kazanmak için herkese yardım etmeye çalışırlarken bir kaosun çıkmasına neden olurlar.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Kenan Aktaşın

Büyük Macera 3: Çılgın Dostlar

Ayı Mic Mac, ailesiyle ve arılarıyla mutlu bir yaşam sürerken, bir leylek yanlış bir bebeği kapısına getirir. Yavru lamayı ailesiyle bir araya getirmek isteyen Mic Mic, en yakın dostları tavşan Oscar, panda, kurt ve leylek ile birlikte yola koyulur.

Tür: Macera, Animasyon, Komedi

Yönetmen: Vasiliy Rovenskiy

Oyuncular: Philipp Lebedev, Diomid Vinogradov, Stanislav Strelkov

Katiliyle Kahvaltı

Kahraman, karlarla kaplı ıssız bir otele gelir. 7 kişinin kaldığı otelde bir cinayet işlenince işler karışır. Cinayetin gizemini çözmeye çalışan Kahraman, oteldeki kişilerle konuşarak öldürülen kişinin otelin sahibi olduğunu ve konuklara geçmişte türlü kötülükler yaptığını öğrenir.

Tür: Gerilim

Yönetmen: Adem Kaya

Oyuncular: Musa Kazım Öney, Hicran Yavuz, Sevim Didar Gültekin

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Tolga Karaçelik, Kültür Sanat, Kültür, Güncel, Sinema, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu Haftanın Vizyon Filmleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
İstanbul’a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım
Safiye Soyman’ın tercihi toplu ulaşım Safiye Soyman'ın tercihi toplu ulaşım

21:50 Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı
21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
09:49 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
09:38 Sırrı Süreyya Önder’den haber var Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon Sırrı Süreyya Önder'den haber var! Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:03 Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 22:27:32. #7.11#
SON DAKİKA: Bu Haftanın Vizyon Filmleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement