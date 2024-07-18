Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'dan 100 günlük çalışma değerlendirmesi

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(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, göreve geldiklerinden bugüne geçen 100 günlük süreçte yaptıkları çalışmaları anlattı. Buca Belediye Başkanı Duman, "Güzel Buca'mızda ilk 100 günde fark yaratan çalışmalara imza attık. Sosyal demokrat belediyecilik bayrağını ilçemizin her noktasında dalgalandıracağız" dedi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, görevde bulunduğu 100 günlük süreçte hayata geçirdiği projelerine ilişkin bilgi verdi. Hayata geçirilen projeler arasında yer alan Belediye Lokantası'ndaki 45 lira uygulaması geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlara can suyu oldu.

İkinci belediye lokantası açılıyor

Belediye Başkanı Görkem Duman, Belediye Lokantası'na olan yoğun talep üzerine ikinci lokantayı Mustafa Kemal Mahallesi'nde açmaya hazırlandıklarını açıkladı. Duman, "Yine dört çeşit menüyü 45 liradan vatandaşlarımıza sunacağız. Öğünlerimizin sağlıklı ve doyurucu olması önceliğimiz olacak. Yalnızca sebze değil, et ve tavuk ürünleri de menümüzde yer alacak" dedi.

Askıda yemek uygulaması başlıyor

Buca'da dayanışmayı büyüterek çok yakın zamanda Belediye Lokantası'nda "Askıda Yemek" uygulamasına başlayacaklarını açıklayan Başkan Görkem Duman, "İhtiyaç sahibi vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla hayırseverlerin de desteğiyle (askıda yemek) uygulamasını başlatıyoruz" diye konuştu.

Öğrenci konuk evi Eylül'de hizmete açılıyor

Üniversite kenti Buca'da öğrencilerin en büyük sorunlarından biri olan barınma sorununa bir nebze de olsun çare olabilmek amacıyla DEÜ Tınaztepe Kampüsü'ne yakın bir noktada öğrenci konuk evi açmaya hazırlandıklarını ifade eden Belediye Başkanı Görkem Duman, şunları söyledi:

"Eylül ayında açılacak Öğrenci Konukevi'nde ilk etapta 150 öğrenciyi ağırlayacağız. İlerleyen günlerde bu sayının artması için çalışmalarımız devam ediyor. Biliyorsunuz Buca'mız Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Şehir dışından gelen öğrencilerimiz barınma sorunu ile karşı karşıya kalıyorlar. Biz bu soruna bir nebze olsun çözüm bulmak istedik. Öğrenci arkadaşlarımızı kurumumuzda ağırlamaktan onur duyacağız."

"Can dostlarının yanındayız"

İlçede kırsal alanda yaşayan sokak hayvanları için yeni bir çalışma başlatıldığını hatırlatan Başkan Duman, "doğadaki her canlının yaşam hakkına saygı" anlayışıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında Ege Fikir Ortaklığı Derneği (EFODER) iş birliği ile Belediye Lokantası'ndaki artan yemekleri kırsal alandaki can dostlarına ulaştırdıklarını söyledi.

Asfalt plent tesisi için harekete geçildi

Yeni dönemde, ekonomik anlamda belediye bütçesine büyük katkı sunacak Asfalt Plent Tesisi için kolları sıvadıklarını kaydeden Başkan Duman, birkaç ay içerisinde işler hale gelecek tesiste belediyenin kendi asfaltını üreteceğini, böylece yollarda yaşanan sıkıntıların çok daha kısa sürede çözüleceğini ifade etti.

Sporium Spor Kompleksi hizmete açılacak

'Kamu yatırımlarında devamlılık esastır' ilkesi ile hareket eden Başkan Duman, Yıldız Mahallesi'ndeki Sporium Spor Kompleksi'nin de yakında hizmete açılacağını duyurdu. İlçenin yıldızı olacak proje için heyecanlı olduklarını söyleyen Başkan Duman, "Genç nüfusumuzu spora yönlendirecek Sporium'da yeni dünya şampiyonları yetiştireceğiz" diye konuştu.

Tarım Okulu ve Atalık Tohum Merkezi

İzmir'in merkezinde en fazla tarımsal araziye sahip Buca'da Tarım Okulu ve Atalık Tohum Merkezi'nin hizmete açılacağını dile getiren Başkan Duman, merkezde bilimsel tarım metotları ve geleneksel üretim araçlarına yönelik eğitimler verileceğini belirtti.

"Dayanışmayla büyüyoruz"

Başkan Duman, Bucalı hayırsever bir ailenin bağışladığı 66 bin metrekarelik arazide, toprak analizlerinin ardından tarımsal üretime geçeceklerini açıkladı. Zafer Mahallesi'nde bulunan arazide çalışmalara hızla başladıklarını belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "İlk olarak toprak analizi yaptırıyoruz. 'Ne üretebiliriz, ne üretirsek daha çok verim alırız' diye Tarım Müdürlüğü'müz çalışma yapıyor. Sonrasında hızla üretime geçeceğiz" diye konuştu. Amaçlarının organik ve sağlıklı ürünler üretmek olduğunu ifade eden Duman, bu tarlada üretecekleri ürünleri Belediye Lokantası aracılığıyla hemşehrilerine ulaştıracaklarını sözlerine ekledi.

Temizlik seferberliği başlatıldı

Başkan Görkem Duman'ın göreve gelmesi ile birlikte ilçede büyük çaplı bir temizlik çalışması başlatıldı. Her gün büyük bir ekiple Buca'nın bir mahallesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, parklardan sokaklara, çöp konteynerlerinden oyun alanlarına kadar her yer baştan aşağıya temizleniyor.

Gölet Amfi Tiyatro yenileniyor

Gölet Tesisleri içerisinde uzun yıllardır atıl kalan Amfi Tiyatro'da yenileme ve bakım çalışmalarına başlandı. Tiyatro, yenilenen yüzüyle çok yakın zamanda konserlere, tiyatrolara, gösterilere ev sahipliği yapacak.

Çınar Anaokullarında kontenjan artırıldı

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, Betontaş Çınar Anaokulu'nun öğrenci kapasitesini arttırdı. Anaokuluna üç yeni sınıf daha ekleyen Buca Belediyesi, önümüzdeki eğitim öğretim yılında toplam 110 miniği ağırlayacak. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Buca'nın minik yürekleri bizlerin en kıymetlileri. Onlar için en iyisi olsun diye çabalıyoruz" dedi.

Kilit parke taşı üretilecek

Buca Belediyesi, yol çalışmalarında kullandığı kilit parke taşını bundan sonra kendisi üretecek. Yağmurun yer altı sularına karışmasına imkan sağlayan kilit taşları tadilat ve bakım olarak asfalta oranla çok daha basit ve maliyetsiz olması nedeni ile fen işlerinde büyük fayda sağlayacak. Bu üretim aynı zamanda belediyeye büyük bir ekonomik rahatlık yaratacak.