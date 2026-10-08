Buca Belediyesi\'nin 2027 bütçesi 7 milyar 800 milyon lira olarak onaylandı

(İZMİR) - Buca Belediyesi 2027 Mali Yılı Bütçesi, 7 milyar 800 milyon lira olarak belirlendi. Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, "Buca hepimizin, hep birlikte kalkındırmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Buca Belediye Meclisi ekim ayı olağan toplantısının ikinci oturumu meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer'in başkanlık ettiği toplantıda, "2027 Mali Yılı Bütçesi" görüşüldü. Görüşmelerin ardından yapılan oylamada 2027 Mali Yılı Bütçesi 7 milyar 800 milyon lira olarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, bütçenin hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlara ve bütçeye destek veren meclis üyelerine teşekkür ederek, "Kabul edilen bütçenin en verimli şekilde kullanılması için çalışacağız. Buca hepimizin. Hep birlikte kalkındırmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.