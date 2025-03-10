Buca'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Efeler Mahallesi'nde 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, İsmail Kaan D'yi (23) ve yanındaki 2 kişiyi bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen İsmail Kaan D, kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.