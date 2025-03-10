İzmir'in Buca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Efeler Mahallesi'nde 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine C.K.Ö. İsmail Kaan D.'yi (23) ve yanındaki 2 kişiyi bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen İsmail Kaan D. kurtarılamadı.
Polis, olay yerinden kaçan C.K.Ö'yü yakaladı.
Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Buca'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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