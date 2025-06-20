Maaş alamayan belediye çalışanları iş bıraktı, sokaklarda çöpler dağ oldu - Son Dakika
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Maaş alamayan belediye çalışanları iş bıraktı, sokaklarda çöpler dağ oldu

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Maaş alamayan belediye çalışanları iş bıraktı, sokaklarda çöpler dağ oldu
20.06.2025 12:49
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Maaş alamayan belediye çalışanları iş bıraktı, sokaklarda çöpler dağ oldu
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İzmir'in Buca ve Karabağlar belediyelerinde çalışan yüzlerce işçi, düzenli maaş alamadıkları ve biriken alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemi yapıyor. Eylemin 3'üncü gününde ilçelerin bazı sokaklarında çöp yığınları ve kötü koku oluştu.

İzmir'in Buca ve Karabağlar belediyelerinde çalışan işçilerin düzenli maaş alamadıkları ve biriken alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle başlattığı iş bırakma eylemi devam ediyor.

Maaş alamayan belediye çalışanları iş bıraktı, sokaklarda çöpler dağ oldu

SOKAKLARDA ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU

Buca Belediyesinde çalışan 1763 işçi, düzenli maaş alamadıkları ve biriken alacakları ödenmediği gerekçesiyle 18 Haziran'dan bu yana iş bırakma eylemi yapıyor. Grevin 3'üncü gününde temizlik hizmetlerinde görevli işçilerin iş bırakması nedeniyle Buca'nın bazı sokaklarında çöp yığınları ve kötü koku oluştu. Bucalılar ise bu duruma tepkilerini dile getiriyor.

Maaş alamayan belediye çalışanları iş bıraktı, sokaklarda çöpler dağ oldu

"DÜZENLİ MAAŞ TEMİNATI ALANA KADAR EYLEMLERE DEVAM EDECEĞİZ"

İş bırakma eylemine ilişkin açıklama yapan işçilerden Ayça Pektaş, üç gün önce başlatılan grevin geniş katılımla devam ettiğini söyledi. Belediye başkanıyla dün bir görüşme yaptıklarını ve sorunlarını paylaştıklarını anlatan Pektaş, çözüm için adım atılmasını beklediklerini ifade etti. Çalışanların içeride biriken alacakları nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadığını vurgulayan Pektaş, "Biriken alacaklarımız ve sonraki maaşlarımızın düzenli ve tam yatırılacağına dair teminat alıncaya kadar eylemlerimize devam edeceğiz." dedi.

Maaş alamayan belediye çalışanları iş bıraktı, sokaklarda çöpler dağ oldu

KARABAĞLAR'DA DA 900 İŞÇİ EYLEM YAPTI

Öte yandan Karabağlar Belediyesinde çalışan 900 işçi de alacakları ödenmediği için bugün yarım gün iş bıraktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Maaş alamayan belediye çalışanları iş bıraktı, sokaklarda çöpler dağ oldu - Son Dakika

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