Buca'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kozağaç Mahallesi Özmen Caddesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Bıçak ve silahın kullanıldığı kavgada, Furkan Acu (37) ve A.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Furkan Acu, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, A.A. ise Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Furkan Acu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayından ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.