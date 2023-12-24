23:07 •
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi•
22:52 • •
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 6 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, 24 Aralık Pazar günü 08.00 ila 10.30 saatlerinde yapılması planlanan Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) karşılıklı 6 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › BUDO seferleri iptal edildi - Son Dakika