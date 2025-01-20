Bugün Gerçekleşecek Önemli Etkinlikler - Son Dakika
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Bugün Gerçekleşecek Önemli Etkinlikler

CHP lideri Özgür Özel panelde yer alacak, Bakanlar çeşitli tören ve toplantılara katılacak.

20.01.2025 00:46
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6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Caddebostan Kültür Merkezi'nde, ?Ülke Politikaları Vakfı tarafından düzenlenen "Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli"ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak 65 Arazöz ve 8 İlk Müdahale Aracı Orkut Teslim Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/13.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Slovakya Yuvarlak Masa İş İnsanları Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/12.15)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024 dönemine ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 20. haftası, Trabzonspor-Net Global Sivasspor müsabakasıyla tamamlanacak.

(Trabzon/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'de 20. haftanın son maçında Gençlerbirliği ile Kocaelispor karşılaşacak.

(Ankara/20.00)

3- Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le oynanacak müsabaka öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek, sarı-kırmızılı ekip son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/13.00/14.00)

4- UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in teknik direktörü Oleksandr Shovkovskyi ve bir oyuncusu, RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecek, konuk ekip son idmanını burada gerçekleştirecek.

(İstanbul/17.30/18.00)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası, Onvo Büyükçekmece Basketbol- Anadolu Efes müsabakasıyla sona erecek.

(İstanbul/19.00)

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası, Beşiktaş-Emlak Konut maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.30)

7- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 17. haftası, Spor Toto- Halkbank ve Ziraat Bankkart- Fenerbahçe Medicana müsabakalarıyla sona erecek.

(Ankara/14.30/18.00)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bugün Gerçekleşecek Önemli Etkinlikler - Son Dakika

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