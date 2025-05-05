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Bugün Öne Çıkan Gelişmeler

Bakanlar toplantı ve ziyaretlerde bulunacak, enflasyon verileri açıklanacak.

05.05.2025 00:10
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6 Nisan 1920

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 10. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarında riskli bulunan illerin valileriyle toplantı yapacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek.

(Abu Dabi)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 34. haftası, Kasımpaşa- Trabzonspor maçıyla sona erecek.

(İstanbul/20.00)

2- Nesine 3. Lig play-off 2. tur ilk maçları oynanacak.

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasına, Türk Telekom-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçıyla devam edilecek.

(Ankara/20.30)

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Kaynak: AA

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