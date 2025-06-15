Bugün Önemli Etkinlikler ve Sınavlar

09.30 - Bir milyondan fazla öğrencinin ter dökeceği Liseler Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)
09.30 - Çekmeköy'de Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Ekip Şampiyonası final töreni düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ/İSTANBUL)
10.15 - CHP Kadın Kolları "Eşit Hak, Eşit Yaşam ve Eşit Ses" konulu etkinlik düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
15.00 - Emeklilikte Adalet Derneği, Kadıköy İskele'de "Kademeli Emeklilik" için basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
17.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi ev sahipliğinde Üsküdar'da düzenlenecek "Özgür Gazze Mitingi"ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...
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