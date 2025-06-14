Bugün Türkiye'de Önemli Etkinlikler - Son Dakika
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Bugün Türkiye'de Önemli Etkinlikler

14.06.2025 09:10
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Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve bakanlar çeşitli etkinliklere katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığının düzenleyeceği "Geleceğe Nefes Şehirlere Direnç" temalı çalıştaya katılacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek.

(Bayburt/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan'da Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Hünerli Eller Kadın Kooperatifinin yeni hizmet binasının açılışına katılacak; Tunceli'de Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, Büyük Aile Buluşması'na ve Jandarma Genel Komutanlığının 186. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlama Programı'na iştirak edecek.

(Erzincan/10.15-12.00/Tunceli/14.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Babalar Günü dolayısıyla düzenlenecek "Baba- Çocuk Buluşması"na katılacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti ve MHP İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Kayseri/10.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum- Samsun Hızlı Tren Projesi Delice-Çorum Etabı Temel Atma Töreni'ne katılacak, Valilik ziyaretinde bulunacak, İl Koordinasyon Toplantısı'na iştirak edecek, AK Parti İl Başkanlığına ve Çorum Belediyesine ziyaret gerçekleştirecek.

(Çorum/11.00-16.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ? İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemesiyle şiddetlenen çatışmalar takip ediliyor.

(Kudüs/Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci ve son maçında Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Millet Ligi'nin Çin'de gerçekleştirilen ilk haftasında üçüncü maçını Polonya ile yapacak.

(Şian/14.00) (Fotoğraflı)

3- Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2025 yılı 2. olağan toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Gençlerbirliği Kulübünün olağan seçimli genel kurulu, Yenimahalle Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesi Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek medya gününde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya'daki 6. ayağı, superpool ve ilk yarışla başlayacak.

(Rimini/11.00/14.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

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