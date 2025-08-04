Bugün Türkiye'de Önemli Gelişmeler

6 Nisan 1920

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fırat Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Valiliği, AK Parti ve MHP il başkanlıklarıyla Bingöl Belediyesi'ni ziyaret edecek.

(Bingöl/14.00/15.15/16.00/16.40/17.15)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ? İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu maçlarının kura çekimi UEFA'nın İsviçre'deki merkezinde yapılacak.

(Nyon/13.00/14.00/15.00)

2- FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'na Portekiz'de devam edilecek. Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İsveç'le karşılaşacak.

(Matosinhos/17.30)

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