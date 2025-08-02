Bugünkü Önemli Etkinlikler

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-KKTC Polis Hizmet Araçları Teslim Töreni'ne ve AFAD tarafından yapılan Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezinin açılışına katılacak.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Anzer Yaylası'nda düzenlenecek "Rizespor Birlik ve Beraberlik Şöleni"ne iştirak edecek.

(Rize/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçileri karşılama programına katılacak, basın açıklaması yapacak.

(Edirne/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Katar Kalkınma Fonu Başkanı Fahad Hamad Al-Sulaiti ile Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Kilis/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çetintepe Barajı'nda incelemede bulunacak, basın açıklaması yapacak. Yumaklı, Valiliği ziyaret edecek, sektör toplantısına katılacak, Adıyaman Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğüne ziyarette bulunacak.

(Adıyaman/11.00/13.00/13.30/15.30)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, dış ticaret verilerine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek, STK'lerle istişare toplantısında bir araya gelecek ve İhracat Seferberliği Zirvesi'ne katılacak.

(Samsun/08.00/10.15/11.00/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret ve Sanayi Odasına ziyarette bulunacak, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı ile Arsin İçme Suyu İsale Hattı ve İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Trabzon/09.30/13.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ardeşen Kapalı Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezinin açılışını yapacak, Esat Delihasan Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nın açılış törenine iştirak edecek, Çaykur Rizespor- Esenler Erokspor hazırlık maçını izleyecek, Amatör Spor Kulüpleri Ödül Töreni'ne katılacak.

(Rize/14.00/15.30/16.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki özel maçta İtalya'nın Lazio takımını RAMS Park'ta konuk edecek.

(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Galatasaray, RAMS Park'ta yeni transferleri Leroy Sane ve Victor Osimhen için imza töreni düzenleyecek, bu sezon takımın giyeceği üçüncü formanın tanıtımını yapacak.

(İstanbul/19.05) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 4. Grup finalinde Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, İsrail'in Kiryat Gat takımıyla Arnavutluk'ta karşı karşıya gelecek.

(Tiran/19.00) (Fotoğraflı)

5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu on dördüncü ayağı Macaristan Grand Prix'sinde sıralama turları yapılacak.

(Budapeşte/17.00) (Fotoğraflı)

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