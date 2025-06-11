Bulak Kanyonu Doğa Turizmine Açılıyor

Bulak Kanyonu, Karabük Belediyesinin projesiyle doğa turizmine açılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının (BAKKA) 2025 Yılı Doğa Temelli Turizme Yönelik Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan "Bulak Kanyonu Doğa Turizmi ile Buluşuyor" başlıklı projeyle Bulak Kanyonu turizme kazandırılacak.

Mencilis Mağarası'ndan başlayıp Kireç Kuyusu mevkisine kadar uzanan yaklaşık 7 kilometrelik güzergah boyunca detaylı haritalama çalışması yapılacak.

Yürüyüş ve bisiklet yollarının planlanacağı alanlarda, doğal şelaleler, endemik bitkiler, tarihi ve jeolojik varlıklar kayıt altına alınacak. Projeyle bölgenin flora ve fauna çeşitliliği de belgelenerek bilimsel altyapı oluşturulacak.

Ayrıca proje kapsamında 42 kişiye yönelik doğa turizmi, destinasyon yönetimi ve ziyaretçi deneyimi başlıklarında 10 gün sürecek, toplam 40 saatlik eğitim programı düzenlenecek. Karabük Belediyesine süreç boyunca 240 saatlik danışmanlık desteği sağlanacak.

Projeyle yalnızca Bulak Kanyonu'nun ekoturizm potansiyeli değerlendirilmekle kalmayacak, aynı zamanda ilerleyen dönemlerde yapılacak yatırımlar için kapsamlı planlama zemini oluşturulmuş olacak. Hazırlanan dijital ve görsel haritalama sistemi, doğa sporcuları, turistler ve turizm acentalarıyla paylaşılacak şekilde erişilebilir hale getirilecek.

Proje sözleşmesi, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile BAKKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Çetinkaya arasında imzalanırken, uygulama süreci İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürütülecek.

Karabük'te otomobil apartmanın bahçesine düştü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobil apartman bahçesine düştü.

S.O. idaresindeki 78 BB 674 plakalı otomobil, Emek Mahallesi Akıntürk Sokak'ta kontrolden çıkarak apartmanın bahçesine düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.