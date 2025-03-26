Bülent Tezcan'dan Erdoğan'a: "İmamoğlu'nun Komşularını Tanıklık Yapmaya Zorluyorsun. Turp Bulmak İçin Mesai Yaptırdığın Savcıların Suç İşliyor"

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutklanma sürecine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tepki göstererek, "İmamoğlu'na darbe ve kumpas soruşturmasının savcısı, dosyanın içini doldurmak için kendine yeni gizli tanıklar, iftira atacak birilerini arıyorsun. İmamoğlu'nun 10-15 yıl önce Beylikdüzü'nden tanıdığı insanları, komşularını Savcılığa çağırıp tanıklık yapmaya zorluyorsun. Erdoğan, turpun büyüğünü böyle mi arıyorsun? Turp bulmak için fazla mesai yaptırdığın savcıların suç işliyor. Kimsenin şüphesi olmasın, hepiniz işlediğiniz suçun hesabını vereceksiniz" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, sosyal medya hesabı üzerinden CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılması sürecine ilişkin yaptığı paylaşımda, "İmamoğlu'na darbe ve kumpas soruşturmasının savcısı, ne yaptığını biliyoruz; suç yok, elin boş, hiçbir delil yok, rezil olacağını biliyorsun. Şimdi bu rezaleti örtbas etmek, dosyanın içini doldurmak için kendine yeni gizli tanıklar, iftira atacak birilerini arıyorsun" dedi.

Tezcan, şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu'nun 10-15 yıl önce Beylikdüzü'nden tanıdığı insanları, komşularını Savcılığa çağırıp tanıklık yapmaya zorluyorsun. 'Siz iş yaptınız mı? Karşılığında bir şey verdiniz mi? Vermişsinizdir kesin, söyleyin' diyorsun. Cezaevindeki tutuklu kadınlara SEGBİS ile bağlanıyor, 'Anlatacağın bir şey var ise son şansın, bir daha dinlemem seni, çocuğunu göremezsin yıllarca' şeklinde baskı ve tehdit uyguluyorsun. Erdoğan, turpun büyüğünü böyle mi arıyorsun? Turp bulmak için fazla mesai yaptırdığın savcıların suç işliyor. Kimsenin şüphesi olmasın, hepiniz işlediğiniz suçun hesabını vereceksiniz."