Bulgaristan'da Seçim İhlalleri: 30 Gözaltı
Bulgaristan'da Seçim İhlalleri: 30 Gözaltı

24.03.2026 14:02
Bulgaristan'da 19 Nisan'daki seçimler öncesi 30 kişi gözaltına alındı, 151 ihbar kaydedildi.

Bulgaristan'da 19 Nisan'da yapılacak erken genel seçimlere hazırlık yapılırken, seçim ihlalleri nedeniyle 30 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İvan Anchev, Seçim Koordinasyon Konseyine verdiği brifingde, gözaltıların İçişleri Bakanlığı Yasası çerçevesinde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Anchev, başkent Sofya'da 22, Burgas ve Haskovo bölgelerinde 3'er, Varna ve Sofya bölgelerinde 1'er kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Seçim mevzuatının ve vatandaşların siyasi haklarının ihlaliyle ilgili toplam 151 ihbar alındığını aktaran Anchev, en fazla ihbarın Sofya (35), Varna (19) ve Veliko Tırnovo (17) bölgelerinden geldiği bilgisini paylaştı.

Anchev, ihbarların 126'sının oy satın alma şüphesiyle ilgili olduğunu, 5'inin yasa dışı seçim kampanyası yürütme, 3'ünün işveren baskısıyla oy kullandırma, 1'inin mala zarar verme, 16'sının ise seçim sürecine ilişkin diğer ihlallerle ilgili olduğunu kaydetti.

44 bin Bulgaristan vatandaşı başvuruda bulundu

Başbakan Andrey Gyurov'un Seçim İşlerinden Sorumlu Danışmanı Vanya Nusheva, İçişleri Bakanlığı bünyesinde "seçim görev gücü" kurulduğunu ve vatandaşların siyasi haklarına yönelik ihlalleri bildirebilmesi için resmi telefon hattı ile özel e-posta adresinin hizmet verdiğini hatırlattı.

Yurt dışında oy kullanmak üzere 44 bin Bulgaristan vatandaşının, Merkez Seçim Komisyonuna başvuruda bulunduğunu belirten Nusheva, başvuruların artmasını beklediğini ifade etti.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

