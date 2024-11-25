Burdur Belediye Başkanı Ercengiz: "Eğitim Sistemimizde Birçok Sorun Olsa da Öğretmenler, Geleceği Şekillendirecek Nesilleri Yetiştirecek" - Son Dakika
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Burdur Belediye Başkanı Ercengiz: "Eğitim Sistemimizde Birçok Sorun Olsa da Öğretmenler, Geleceği Şekillendirecek Nesilleri Yetiştirecek"

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Burdur Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenler için yemek verildi. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Bugün, eğitim sistemimizde birçok sorun olsa da inanıyorum ki bugünün öğretmenleri, geleceği şekillendirecek nesilleri yetiştirecektir. Bu yüzden öğretmenlerimizi her zaman değerli görmeli ve onların hak ettiği saygıyı göstermeliyiz" dedi.

25.11.2024 10:17  Güncelleme: 10:28
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(BURDUR)- Burdur Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenler için yemek verildi. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Bugün, eğitim sistemimizde birçok sorun olsa da inanıyorum ki bugünün öğretmenleri, geleceği şekillendirecek nesilleri yetiştirecektir. Bu yüzden öğretmenlerimizi her zaman değerli görmeli ve onların hak ettiği saygıyı göstermeliyiz" dedi.

Burdur Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenler için yemek verildi, Cumhuriyet Yaşam Merkezi'nde düzenlenen yemeğe, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile eşi Hülya Ercengiz, CHP Milletvekili İzzet Akbulut, önceki dönem Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, Baro Başkanı Meltem Özdemir, CHP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Gürçetin, CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Atiye Canıgür, Meclis üyeleri ve emekli öğretmenler katıldı.

Önceki dönem Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, şunları kaydetti:

"Mesleğine yıllarını vermiş, dirsek çürütmüş, öğrencilerine güzel şeyler öğretmiş ve onlara örnek olmuş çok değerli arkadaşlarım, bugün burada bir araya geldik. Hepimiz için oldukça duygusal bir gün. Rahmetli Armağan İlci döneminde başlayan bu toplantıların, bugün hala devam ediyor olması büyük bir mutluluk ve anlam taşıyor. Bu vesileyle bu güzel geleneği sürdürmemize olanak sağladığı için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Birlikte yemek yemek, toplantılar düzenlemek güzel bir vesile. Asıl önemli olan, eski dostlukları yad etmek ve birbirimizi görebilmek. Yıllarca aynı okullarda görev yaptık; iyi günlerimiz, kötü günlerimiz oldu. Mesleğimiz gerçekten çok özel ve kıymetli. Öğrencilerimizin başarılarını görmek, onların güzel yerlere geldiklerini duymak bizler için tarif edilemez bir mutluluk kaynağı. Bu mesleğin güzelliklerini yaşamak, dostlukları sürdürmek ve sağlıklı günlerde tekrar buluşabilmek en büyük dileğimiz. Tüm öğretmen arkadaşlarıma sağlık, afiyetler diliyorum. Daha nice güzel günlere hep birlikte erişmek dileğiyle."

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut da "Biz her Öğretmen okulundan mezun olana, her öğretmenlik mesleğini yapıyorum diyene öğretmen demiyoruz. Bugün bu salonu dolduran bütün öğretmenlerimiz gibi bizler Cumhuriyeti'n kurucu değerlerine bağlı nesiller yetiştiren, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürüyen, nesiller yetiştiren öğretmenlere öğretmen diyorum. O yüzden sizlerin Öğretmenler Günü'nü ayriyeten kutluyorum. Bu özel günde, bizleri bir araya getiren Burdur Belediye Başkanı'mıza, değerli mesai arkadaşlarına ve Belediye meclis üyelerimize içten teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle geçen yıl bu zamanlarda, bir seçim arifesinde sizlerin desteğiyle üçüncü kez Burdur Belediye Başkanı olarak seçilen ve öğretmenlerimize verdiği değerle bizleri onurlandıran başkanımıza ayrıca şükranlarımı iletiyorum. Nice Öğretmenler Günü'de hep birlikte olmayı temenni ediyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun" dedi

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise şunları söyledi:

"Bir öğretmen çocuğu olarak, hiçbir zaman kendimi farklı hissetmedim. Bugün burada sizlerle olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi ki geldiniz. Bugün hava biraz soğuktu ve 'Acaba bu akşam katılım az mı olur?' diye düşünmüştüm. Ancak sizlerin bu güzel akşamda burada olmanız ve bizleri onurlandırmanız büyük bir gurur kaynağı. Biraz önce kıymetli başkanımızın da söylediği gibi, rahmetli Armağan Başkan'ımız zamanında başlayan bu Öğretmenler Günü yemeği, bir gelenek haline geldi ve her koşulda bu geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Bu etkinlik, hem bir araya gelmemiz için bir vesile oluyor hem de dostluklarımızı yeniden canlandırmamıza imkan sağlıyor.

"Bizim aydınlanma sürecimizde öğretmenlerin rolü çok büyüktür"

Benim çocukluğum, annem ve babamın köy öğretmenliği yaptığı yıllarda geçti. Sonrasında şehre döndüğümüzde, annemin öğretmen arkadaşlarıyla kurduğu dostluklar, benim de hayatımı şekillendiren önemli anılar oldu. Ortaokul yıllarımda da öğretmenlerimin desteğiyle önemli bir yol kat ettim. Bugün sokakta bir öğretmenimi gördüğümde, onların bana olan inancını ve katkılarını bir kez daha hatırlıyorum. Bizlere verdikleri bu güven ve destekle bugün buralardayız. Biraz önce milletvekilimiz de vurguladı: 'Cumhuriyetin öğretmenleri'. Bizim aydınlanma sürecimizde öğretmenlerin rolü çok büyüktür. Fakir Baykurt'un öğretmenler için söylediği şu söz çok anlamlıdır: 'Öğretmen yalvarmaz, öğretmen boyun eğmez, öğretmen el açmaz, öğretmen ders verir'. Bugün geldiğimiz noktada, çalışan öğretmenlerimizin hak mücadelesi devam ederken, emekli öğretmenlerimizin de yaşadığı ekonomik zorlukların farkındayız. Özellikle ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerden biri de emekli öğretmenlerimiz.

"Öğretmenlerimizi her zaman değerli görmeli ve onların hak ettiği saygıyı göstermeliyiz"

Burdur Belediyesi olarak, sosyal belediyecilik anlayışımızla emekli öğretmenlerimizin kendilerini daha rahat hissedebileceği, huzurlu ve keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar yaratmak için çalışıyoruz. 1938'in 24 Kasım'ında, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenlere olan güvenini simgeleyen özel bir gündür. Atatürk'ün en çok güvendiği iki kesim vardı: Gençler ve öğretmenler. Bugün, eğitim sistemimizde birçok sorun olsa da inanıyorum ki bugünün öğretmenleri, geleceği şekillendirecek nesilleri yetiştirecektir. Sokakta ne zaman bir öğretmen görsem, emekli olmuş bile olsa hala o eski günlerin azmini ve duruşunu sergilediğini fark ediyorum. Bu yüzden öğretmenlerimizi her zaman değerli görmeli ve onların hak ettiği saygıyı göstermeliyiz. Bugün burada bulunan ve bulunamayan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsınız."

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz: "Eğitim Sistemimizde Birçok Sorun Olsa da Öğretmenler, Geleceği Şekillendirecek Nesilleri Yetiştirecek"
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burdur Belediye Başkanı Ercengiz: 'Eğitim Sistemimizde Birçok Sorun Olsa da Öğretmenler, Geleceği Şekillendirecek Nesilleri Yetiştirecek' - Son Dakika

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