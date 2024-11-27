Burdur'da Alıkoyma Girişimi: Şüpheli Tutuklandı

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Burdur'da taksiye binen kadını alıkoyan ve kendisini engelleme çalışan taksiciye sopa ve bıçakla saldıran şüpheli tutuklandı.

Yeni Mahalle'de taksici Mustafa M'ye (30) sopa ve bıçakla saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.T. (30) alıkoymaya çalıştığı kadının şikayeti üzerine tekrar gözaltına alındı.

Adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca, M.T. hakkında iddianame hazırlandığı bildirildi.

Olay

Süzek Sokak'ta Mustafa M'nin kullandığı taksiye 24 Kasım'da binen kadın müşteriyi, erkek arkadaşı olduğunu öne süren M.T. (30) araçtan indirmeye çalışmış, kadının çığlık atarak yardım istemesi üzerine duruma müdahale eden taksiciye, M.T. sopa ve bıçakla saldırmıştı. Olaydan yaralanmadan kurtulan taksicinin şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.