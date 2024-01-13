BURDUR\'da \'Şehitlere Rahmet, İsrail\'e Lanet\' mitingi düzenlendi

BURDUR'da Kudüs Platformu tarafından 'Şehitlere Rahmet, İsrail'e Lanet' mitingi düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan miting Kuran'ı Kerim okunmasıyla başladı. Mitingde konuşan Uluslararası Öğrenci Derneği Şube Başkanı Hüseyin Büyükkeleş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi, yaralı askerlerimize acil şifa temennisinde bulundu. Terörü bir kere daha lanetlediklerini belirten Büyükkeleşiyoruz, "Memleketimize kast eden, emperyalistlerin maşası olan hainler kirli emellerine asla ulaşamayacaklar. Teröristlerin arkasındaki şer odaklarının tüm insanlık için bir tehdit olduğunu bir kere daha haykırıyoruz. Teröre ve emperyalizme karşı tek ses olmak için bugün buradayız" dedi.

Filistin'de 10 binden fazlası çocuk, 7 binden fazlası kadın olmak üzere 23 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini, 69 binden fazla kişinin yaralandığını ve 8 binden fazla kişinin kayıp olduğunu dile getiren Büyükkeleş, " Gazze'de on binlerce insan, yeterli gıdaya ve suya ulaşamıyor. On binlerce insan 2024 yılında dünyanın gözleri önünde açlık ve susuzluk sebebiyle ölüm tehlikesiyle karşı karşı. İşgalci İsrail, haftalardır Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerindeki Filistinli sivilleri güneye göçe zorluyor" diye konuştu. Mitingide okunan duanın ardından katılanlara şehitler için lokma dağıtıldı.