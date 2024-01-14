Çeltikçi ilçesinde seyir halindeki tır yangında kullanılmaz hale geldi

Şehitlerimizin intikamı için düzenlenen operasyonu böyle duyurdular

BURDUR'un Çeltikçi ilçesinde seyir halindeki tır çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Bugün saat 08: 00 sıralarında Antalya- Burdur kara yolunun Çeltikçi ilçesine bağlı Kuzköy yakınlarında seyir halindeki 63 ACR 037 plakalı tırın kupasında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine yangın bölgesine itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yangın Bucak ve Çeltikçi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Tır yangını nedeniyle Antalya- Burdur kara yolu Antalya istikameti yaklaşık 1 saat tek yönlü olarak trafiğe kapandı. Yanan tır çekildikten sonra yol trafiğe açıldı. (DHA)