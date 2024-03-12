Burdur\'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama

Ayvalık'ta Otomobil Kamyonete Çarptı: 3 Yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Çanakkale-İzmir kara yolu Tuzla mevkisinde meydana gelen kazada, U dönüşü yapmak isteyen bir kamyonete, aynı yöne giden bir otomobil çarptı. Kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.