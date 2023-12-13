Burdur Gölüne Moloz ve Atık Döküldü

BURDUR Gölü kenarına yine kimliği belirsiz kişi ve kişilerce moloz ve atık döküldü; inceleme başlatıldı.

Türkiye'nin 7'nci büyük gölü olan, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile de koruma altına alınan Burdur Gölü kenarına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce moloz ve atık döküldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, daha önce de yaşanan kirlilik ile ilgili çalışma başlattı. Şüphelilerin tespit edilmesi halinde, Çevre Kanunu'na göre idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Temmuz ve eylül aylarında da göl kenarına moloz ve atık atılmıştı.