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Burdur Gölüne Moloz ve Atık Döküldü - Son Dakika
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Burdur Gölüne Moloz ve Atık Döküldü

Burdur Gölü kenarına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce inşaat molozu ve mermer atıkları döküldü. Gölde yaşanan kuraklık nedeniyle hızla kuruyan göl, şimdi de moloz kirliliği tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Sorumluların tespit edilmesi halinde idari para cezası uygulanacak.

13.12.2023 - 10:54,
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BURDUR Gölü kenarına yine kimliği belirsiz kişi ve kişilerce moloz ve atık döküldü; inceleme başlatıldı.

Türkiye'nin 7'nci büyük gölü olan, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile de koruma altına alınan Burdur Gölü kenarına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce moloz ve atık döküldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, daha önce de yaşanan kirlilik ile ilgili çalışma başlattı. Şüphelilerin tespit edilmesi halinde, Çevre Kanunu'na göre idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Temmuz ve eylül aylarında da göl kenarına moloz ve atık atılmıştı.

Burdur Gölüne Moloz ve Atık Döküldü
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Burdur Gölüne Moloz ve Atık Döküldü - Son Dakika
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