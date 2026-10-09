Burhaniye Belediyesi ilçe genelinde yol bakım ve parke taşı çalışmalarını sürdürüyor

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi, ilçe genelinde yol kalitesini artırmak amacıyla parke taşı döşeme ve tamiratı, asfalt yama, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Öğretmenler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde parke taş tamiratı çalışmalarını tamamladı. Taylıeli Kırsal Mahallesi'nde ise altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların parke taş tamirat çalışmaları sürüyor. İskele Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan bölgelerde asfalt yama çalışmaları ise yürütülüyor.

Pelitköy Mahallesi Sahil mevkii Yalı Kordon Caddesi, 28178, 28180, 28183, 28185 Sokak, 28295, 28163, 28293, 28001, 28017. Sokak ve Çukurbağlar Caddesi'nde parke taş yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bahçelievler Mahallesi 2775. Sokak'ta ilçeye yeni kazandırılan parkın elektrik pano montajı gerçekleşti. Geriş Mahallesi Küçük Ceylan Caddesi'nde parke taş tamiratı çalışmaları tamamlanırken, Mahkeme Mahallesi Kuva-yi Milliye Bulvarı'nda parke taş yapım çalışmaları gerçekleşti. Burhaniye 8 Eylül Stadı'nda da boya ve tadilat çalışmaları yapılıyor.