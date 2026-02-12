Burhaniye'de Park ve Yeşil Alanlarda Bakım Onarım Çalışmaları Sürüyor

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yeşil alanların korunması ve kent estetiğinin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından birçok mahallede bakım, onarım ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nun çalışmaları kapsamında Ören Mahallesi Siteler Bulvarı'nda ponza sökümü yapılarak ponzalar yenilendi. Pelitköy Mahallesi Gadana mevkiinde yeşil alan temizlikleri tamamlandı. Kocacami Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni parkta çocuk oyun alanlarının montajı gerçekleştirildi. Ören Mahallesi Enver Güreli Caddesi'nde sulama sistemi için geçiş borusu yerleştirildi.

Ayrıca Ören Meydanı'nda, İskele Mahallesi Demokrasi Parkı'nda, İskele Mahallesi Kordonboyu Caddesi'nde, Öğretmenler Mahallesi Meydanı'ndaki parkta ve Özgürlük Parkı'nda yeşil alan ve park temizlikleri yapılırken; Mehmet Adile Ünalan Parkı'nda arızalı banklar tamir edildi.

Kocacami Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde de oturma alanlarının tamiratı yapıldı. Bahçelievler Mahallesi Enver Güreli Caddesi'nde ise bordür tamiratı gerçekleştirildi.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Yeşil alanlarımızı korumak, parklarımızı daha temiz, düzenli ve kullanışlı hale getirmek için ekiplerimizle sahadayız. Çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, hemşehrilerimizin huzurla vakit geçirebileceği alanları artırmak önceliğimizdir" dedi.