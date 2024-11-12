Burhaniye'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği Düzenlendi

Güncel

(BALIKESİR) - Burhaniye'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, fidanlar toprakla buluşturuldu.

Milli Ağaçlandırma Günü'nde Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Burhaniye İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan, Burhaniye Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Akmeşe, ilçe jandarma teşkilatı, öğretmenler ve öğrencilerin katılımlarıyla fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Taylıeli Kırsal Mahallesi'nde düzenlenen ağaçlandırma etkinliğine katılarak, çevre bilincinin önemine dikkati çekti.

Orman Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların koordinesi ile yapılan etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanında doğaya nefes olacak binlerce fidan toprakla buluşturuldu.