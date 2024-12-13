Bursa Adliyesinde Silahlı Saldırı: 10 Gözaltı

Güncel

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa Adliyesindeki silahlı saldırıya ilişkin şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Soruşturma kapsamında, ateşli silah kullanmak suretiyle olayın tarafı 2 kişinin ölümüne ve 2 jandarma kolluk görevlimizin yaralanmasına neden olan müşteki babası şüpheli K.E. kullandığı silahla birlikte yakalanmış olup, şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."