Bursa Belediyesi Bayram Denetimlerini Artırdı

(Bursa)- Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı'nda kamu düzeni ve halk sağlığını etkileyecek unsurları önleyici tedbirlerin alınması konusunda denetimlerini artırdı. Olumsuzlukların yaşanmaması adına önleyici tedbirlerin alındığını belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Cevdet Özgür, "Bayram dönemlerinde özellikle seyyar satıcılarla mücadele ve terminal yoğunluğumuz fazla oluyor. Bu durumlar için nöbetçi ekiplerimizi çoğalttık. Bayram süresince Mudanya, Güzelyalı, Kumla bölgelerinde ekiplerimiz 11.00-23.00 saatleri arasında çalışacaklar. Yine nöbetçi ekiplerimiz de olacak. Esnafımızın alışverişleri ve geçişleri zorlaştıracak işgallerde bulunmamasını istiyoruz" dedi.

Çağrı merkezleri 7/24 ulaşılabilir

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tüm Bursalıların bayramı huzur içerisinde geçirmesi talimatları doğrultusunda görev başında olduklarını ve Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezlerinin 7/24 ulaşılabilir olduğunu ifade eden Özgür, vatandaşların ilgili hatları arayarak talep ve şikayetlerini iletebileceğini söyledi.