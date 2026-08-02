Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Biba: “Asfalt çalışmalarını 12 kat artırdık”

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, göreve geldiği 10 Nisan'dan bugüne kadar geçen dönemi işaret ederek, "Yaz Spor Okullarında geçen yıl 12 bin olan öğrenci sayımızı bu yıl 30 bine yükselttik. 270 bin ton asfalt çalışması yaparak geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 12 kat daha fazla asfaltlama yaptık" ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Biba, AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen 66'ncı İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda göreve geldiği 10 Nisan tarihinden bugüne kadar geçen süre içinde hayata geçirdikleri çalışmaları anlattı.

Toplantıya Başkan Vekili Şahin Biba'nın yanı sıra AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, teşkilat başkan yardımcıları, milletvekilleri, önceki dönem milletvekilleri, mevcut ve önceki dönem il ve ilçe başkanları, mevcut ve önceki dönem belediye başkanları, meclis üyeleri, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları katıldı.

Biba'nın göreve geldikten sonra yaptığı icraatların yer aldığı video gösterimi ile başlayan toplantı, açılış konuşmalarıyla devam etti. Biba, şunları söyledi:

"Çeyrek asırlık bu kutlu yürüyüşte; mazeretlere sığınmadan, engellere takılmadan, kararlılıkla ilerleyerek hizmet ürettik. Bugün, AK Parti'nin 25'inci yılını gururla geride bırakmamıza günler kala, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna Bursa'mızdan çok daha güçlü bir ses veriyoruz. Gönül belediyeciliği anlayışımızla; esnafımızın bereketine, gençlerimizin geleceğine, yaşlılarımızın huzuruna dokunan projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. 700 yıllık fetih mirası bu payitahtı, Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı yapmaya kararlıyız. Bizim belediyecilik anlayışımızda somut icraat vardır. Şehrimize ve insanımıza dokunan kalıcı hizmetler üretmek vardır.

Göreve geldiğimiz günden itibaren AK Parti belediyeciliğine yakışır bir vizyonla durmadan çalışıyoruz. Yaz Spor Okullarında geçen yıl 12 bin olan öğrenci sayımızı bu yıl 30 bine yükselttik. 270 bin ton asfalt çalışması yaparak geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 12 kat daha fazla asfaltlama yaptık. İlçe ilçe geziyor, mahalle mahalle, sokak sokak tüm hemşehrilerimizin taleplerini can kulağıyla dinliyoruz. Gittiğimiz her yerde gördük ki; Bursalılar AK Parti'nin hizmet vizyonunu, samimiyetini ve çözüm üreten iradesini özlemle kucaklıyor. Bizler de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, halkımızın bize gösterdiği bu teveccühle; teşkilatımızın tüm kademeleriyle tam bir uyum içerisinde birlikte düşünüyor, birlikte hareket ediyor ve Bursa'mız için hep birlikte çalışıyoruz. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği Türkiye Yüzyılı vizyonuyla her alanda daha fazla çalışmaya devam edeceğiz."

25 yıldır aynı anlayış ve hizmet aşkıyla çalıştıklarını belirten AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da böyle bir hareketin mensubu oldukları için gurur duyduklarını ifade etti, Biba'yı kutladı.

Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin 5 Ağustos'ta Sağlık Bakanlığı'na teslim edileceğini, açılış için gerekli işlemlerin ise 35-40 gün içerisinde tamamlanacağını duyuran Gürkan, Emek-Şehir Hastanesi metro hattındaki çalışmaların da hızlı bir şekilde ilerlediğini söyledi. Gürkan, hızlı tren hattında da bu hafta itibariyle test sürüşlerinin başlayacağını belirtti.