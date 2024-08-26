Bursa'da 15 Kaçak Yapı Yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da 15 Kaçak Yapı Yıkıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tespit edilen 15 kaçak yapının yıkıldığı bildirildi. Yıldırım Belediyesi, kaçak yapı tespit çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini açıkladı.

26.08.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tespit edilen kaçak yapılar, verilen hukuki sürelerin ardından yıkıldı.

Yıldırım Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince Değirmenönü, Vakıf, Samanlı, Sakarya, Zeyniler, Şirinevler, Çelebimehmet, Hamamlıkızık ve Millet Mahallesi'nde bulunan 15 kaçak yapının yıkıldığı bildirildi.

Ayrıca açıklamada Nisan ayından bu yana tespit edilen toplam 59 yapının yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kaçak yapı tespit çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini aktardı.

Hazine ve tarım arazilerini korumaya, kaçak yapılarla mücadele etmeye büyük bir kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, "İnsanlarımızın can güvenliğini riske atacak, şehir kimliğine zarar verecek yapılaşmaya hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. Göreve geldiğimizden bu yana 950 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdik. Kararlılıkla sürdürdüğümüz kaçak yapıyla mücadelemiz bundan sonra da artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yıldırım Belediyesi, Yıldırım, bursa, Belediye, Hukuk, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 15 Kaçak Yapı Yıkıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
14:38 ’’Atatürk’ün adını anmıyorlar’’ diye eleştiriliyordu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu ''Atatürk'ün adını anmıyorlar'' diye eleştiriliyordu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu
13:40 Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım
09:58 Esad’dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı Esad'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı
09:42 Alex ilk galibiyetini aldı Antalyaspor’dan müthiş geri dönüş Alex ilk galibiyetini aldı! Antalyaspor'dan müthiş geri dönüş
09:00 ’’Nilüfer oğlumu kaçırdı’’ diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı ''Nilüfer oğlumu kaçırdı'' diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı
08:18 Gökhan Akkan’ı Mourinho’ya sordular verdiği yanıt bomba Gökhan Akkan'ı Mourinho'ya sordular verdiği yanıt bomba
08:16 Gencecik kızını boğan cani babanın ilk ifadesi ortaya çıktı Gencecik kızını boğan cani babanın ilk ifadesi ortaya çıktı
07:45 MasterChef Türkiye’ye veda eden isim Ümmühan oldu MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Ümmühan oldu
07:18 Geceye damga vurdu Rizespor’un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı Geceye damga vurdu! Rizespor'un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 18:31:50. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da 15 Kaçak Yapı Yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement