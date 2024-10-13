Bursa\'da 3 Ceset Bulundu

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2 CESET EVDE, 1 CESET BAHÇEDE BULUNDU

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 3 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili soruşturma sürerken, Göynükbelen Mahallesi'ne 3 kilometre mesafedeki yayla evinde yaşayan ve hayvancılıkla uğraştıkları öğrenilen Mustafa Macar ile birlikte yaşadığı Cavidan Aydın'ın cansız bedeninin evde, kimliği belirlenemeyen kişinin cesedinin ise evin bahçesinde bulunduğu belirtildi.

ARKADAŞLARI İLE BİRLİKTE EVE GELMİŞ

Anne ve babası ayrı olan, annesi Bursa'da yaşayan şüpheli torun M.K.'nın Göynükbelen Mahallesi'nde dedesi Mustafa Macar'a ait evde kaldığı, olay günü de yanındaki arkadaşlarıyla birlikte alkol alarak, yayla evine gittiği öne sürüldü. Çıkan tartışma sonrası dedesi ile birlikte yaşadığı kadını evin içinde bıçak ve baltayla öldüren M.K.nın, evin bahçesinde ise tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edildi. Evde de saçma izlerine rastlanırken, cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Memet Can YEŞİLBAŞ/ ORHANELİ (Bursa),