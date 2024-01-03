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Bursa'da 4 Katlı Binanın Bodrum Katında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Bursa'da 4 Katlı Binanın Bodrum Katında Yangın Çıktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, plastik malzemelerden çıkmış olup can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır. Bodrum kat kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatılmıştır.

Bursa\'da 4 Katlı Binanın Bodrum Katında Yangın Çıktı
03.01.2024 - 05:22,
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BURSA'da 4 katlı binanın bodrum katındaki çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi Çınar Sokak üzerindeki 4 katlı binada çıktı. Bodrum kattan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının plastik malzemelerden çıktığı belirlenirken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangın sonrası bodrum kat kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa'da 4 Katlı Binanın Bodrum Katında Yangın Çıktı - Son Dakika
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